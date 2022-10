Das sagen die Kritiker über Black Adam

HQ

Wenn Sie in den letzten sechs Monaten nicht unter einem Felsen geschlafen haben, war es wahrscheinlich schwer, Dwayne Johnson und den ständigen Hype seines kommenden Blockbusters Black Adam zu übersehen. Eine Handvoll Filmkritiker hatte die Chance, den Film in seiner Gesamtheit zu sehen, und Meinungen über DCs neuestes Superhelden-Spektakel haben begonnen, in den sozialen Medien durchzusickern. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist natürlich, ob Black Adam dem Hype gerecht wird. Im Folgenden finden Sie eine Handvoll Reaktionen.

#BlackAdam ist ein Game-Changer!! Dies ist der #DCComics Film, auf den ich gewartet habe und er hat mich nicht enttäuscht. @TheRock ist elektrisierend brutal als Black Adam! Das ist es, was ich wollte, dass Black Adam ist. Die Action im Film ist non-stop und die #JSA auf der großen Leinwand zu sehen, war ein Nervenkitzel! pic.twitter.com/NigTxsfmd7

— Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) 13. Oktober 2022

Black Adam war eine großartige Uhr, ich genoss es, alle Charaktere interagieren zu sehen, und ich mochte es zu sehen, wie sie durch die Grauzone navigierten, in der #BlackAdam operiert, und @TheRock macht das erstaunlich. Dr. Fate und Hawkman waren brillant und es war erstaunlich zu sehen, wie ihre Charaktere zum Leben erweckt wurden!

— Fatma 🦇 (@fringebats) 13. Oktober 2022

DC's #BlackAdam ROCKS! Jede Menge Action, Charaktere, in die man sofort investiert ist und grandioses Tempo. Dwayne Johnson findet eine großartige Balance darin, bedrohlich und knallhart, aber auch einfühlsam zu sein. Besonders liebte Aldis Hodges Hawkman & Pierce Brosnans Doctor Fate. Mehr JSA-Filme bitte! pic.twitter.com/YSCco9zYA3

— Erik Davis (@ErikDavis) 13. Oktober 2022

#BlackAdam ist ein würdiges neues Teil des DC-Puzzles, aber nicht der Retter, den es versprochen hat. Eine überraschend komprimierte Zeitleiste hält die Action spannend und tempotreibend, verwandelt aber auch die vielen (vielen) Themen, Plots und Charaktere in ausgefallene Schaufensterdekoration. Es ist chaotisch auf eine sehenswerte Weise. pic.twitter.com/uwZUb2hbiM

— Germain Lussier (@GermainLussier) 13. Oktober 2022

#BlackAdam kämpft zunächst darum, Fuß zu fassen, aber sobald die Justice Society eintritt, macht es mehr Spaß, zuzusehen. Dwayne Johnsons Antiheld präsentiert dem DCEU eine faszinierende neue Dynamik. Solide visuelle Effekte. Schwacher Bösewicht. Die Post-Credits-Szene bekam die größte Reaktion von allen. pic.twitter.com/qbVmWkYLjv

— Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) 13. Oktober 2022

Musste durch Metalldetektoren für das Black Adam NY Screening gehen. Schade, dass es schlecht ist - keine emotionale Tiefe, kein Gefühl der Gefahr für den Hauptcharakter und langweilige CGI-Schlachten. #BlackAdam pic.twitter.com/gUjxHy1oUO

— Sean Keane (@SpectacularSean) 13. Oktober 2022

Kurz gesagt, es ist eine gemischte Tüte und wie immer sollten diese Reaktionen aus frühen Previews mit einem Körnchen Salz genommen werden, obwohl es uns einen Hinweis darauf gibt, in welche Richtung der Wind für Black Adam weht. Der Film startet am 21. Oktober in den Kinos für diejenigen unter euch, die ihn sehen wollen.

Freust du dich auf Black Adam und was hältst du von dem Film?