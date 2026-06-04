Das sagen die Gerüchte über die beiden neuen iPads, die offenbar später in diesem Jahr erscheinen sollen

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Der 9-to-5-Mac ist wieder dabei, und inzwischen gibt es Gerüchte darüber, was man bei zwei neuen iPads erwartet.

Das iPad mini wird mit einem OLED-Display ausgestattet sein. Das aktuelle LCD des iPad mini ist eine der wenigen Hauptbeschwerden über das Produkt. Das liegt zum Teil an einem "Jelly Scrolling"-Problem, das im neuesten Modell teilweise behoben wurde, aber noch nicht ganz verschwunden ist. Ein Upgrade auf ein OLED sollte alle Zweifel am Display ausräumen.

Ein weiterer Aspekt ist ein aufgerüsteter Chip im neuen iPad mini. Der aktuelle Mini hat einen A17 Pro Chip, unterstützt also bereits Apple Intelligence. Das neue Modell könnte einen A19-Chip bekommen. Auch eine verbesserte Wasserbeständigkeit wird gemunkelt.

Ein Basismodell des iPads mit einem neuen Chip für KI-Funktionen wird erwartet. Das nächste Basis-iPad scheint dieses Jahr auf den Markt zu kommen, aber der Zeitpunkt bleibt unklar. Es wird gemunkelt, dass dieses neue iPad einen A18-Chip erhalten wird, der vor allem Apple Intelligence erstmals auf das Basis-iPad integrieren wird.

Und was ein iPad Pro betrifft, wird das aktuelle M5-Modell erst ab 2027 ein Update erhalten.