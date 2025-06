Das Rückgrat der Halo-Community ist gerade gerissen - und es wird sich vielleicht nicht mehr erholen

HQ

Wenn du dabei warst, als Bungie 2007 Halo 3 auf den Markt brachte, kennst du zweifellos den damals eingeführten Forge-Modus, der es den Spielern ermöglichte, ihre eigenen Karten zu modifizieren. Erst mit Halo: Reach startete der Modus richtig durch, und obwohl es viel zu kritisieren gibt, wofür es 343 Industries (jetzt Halo Studios) zu kritisieren gibt, nachdem es das Franchise geerbt hatte, als Bungie zu Destiny wechselte, war der Forge-Modus in Halo 5: Guardians und Halo Infinite nichts weniger als brillant – nachdem er in Halo 4 und Halo 2 zu kurz gekommen war: Jahrestag.

Nachdem 343 Industries etwa die Hälfte seiner Belegschaft – einschließlich des gesamten Führungsteams – verloren hatte und Pierre Hintze die Leitung übernahm, um einen neuen Kurs einzuschlagen, wurde das Studio in Halo Studios umbenannt. Gleichzeitig gaben sie Bungies alte Blam-Engine zugunsten der Unreal Engine auf und haben sich weitgehend von Halo Infinite entfernt, um sich auf zukünftige Titel zu konzentrieren.

Das Ergebnis ist, dass Halo Infinite von seiner Community und seinen Fans – vor allem von denen, die zahlreiche beeindruckende Forge-Karten erstellt haben, am Leben erhalten wurde. Halo Studios hat es möglich gemacht, viele dieser Kreationen im Matchmaking zu spielen. Aber das hat nun ein Ende, da sich das bekannteste Forge-Team, die Forge Falcons, von den Halo Studios ausgenutzt fühlen und sagen, dass sie keine Entschädigung oder Danksagung erhalten haben. Sie schrieben folgendes über X:

"Unsere Gefühle in Bezug auf Halo & Forge. Ich habe in letzter Zeit einige Diskussionen darüber gesehen, also gibt es, beginnend mit dem Offensichtlichen, keinen Grund, warum Fälscher immer noch keine sinnvolle Entschädigung erhalten sollten.

Keiner von uns hat jemals angefangen, Dinge in der Hoffnung zu machen, dass wir entschädigt werden, und wir haben es nie erwartet, und unseres Wissens nach hat das auch kein einziger Fälscher in der Community getan. Aber zu sehen, wie deine Arbeit in Werbematerial für ein Spiel verwendet wird, überall im Spiel zu sehen ist und im Matchmaking zu sehen ist, und nicht einmal ein einfaches, aufrichtiges Dankeschön oder irgendetwas zu erhalten, das uns das Gefühl gibt, geschätzt zu werden, abgesehen von Marketing-Events für das Spiel, ist einfach ein seltsames Gefühl."

Die Beziehung der Halo Studios zu ihren Fans ist, gelinde gesagt, im Moment frostig. Sogar Digsite – das Team, das für das Ausgraben und Restaurieren von tonnenweise alten Inhalten aus der Bungie-Ära für die Master Chief Collection verantwortlich ist, die nie veröffentlicht wurden – hat genug und fühlt sich unter den gleichen Bedingungen ähnlich ausgebeutet.

Die Forge Falcons haben versprochen, noch in diesem Jahr eine letzte Forge-Karte zu veröffentlichen, aber danach sind sie fertig. Stattdessen ziehen sie zu Fortnite weiter. Mehrere andere Forge-Schöpfer haben ebenfalls angekündigt, sich zurückzuziehen, was sowohl für die Halo Studios als auch für die Fans ein echter Schlag ist. Schließlich waren es genau diese Community-Mitglieder, die am meisten getan haben, um Halo Infinite am Leben zu erhalten, während wir alle auf das nächste große Spiel warten – und jetzt lassen sie es komplett hinter sich.