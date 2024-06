Das Rote Kreuz bietet Tetris T-Shirts an, wenn Sie Blut spenden

Das Rote Kreuz hat sich mit Tetris zusammengetan, um Menschen zum Blutspenden zu bewegen. Wenn Sie sich bis zum 9. Juni über die Website des Roten Kreuzes für eine Blutspende anmelden, können Sie ein exklusivTetris es T-Shirt in die Hände bekommen.

Dieses Angebot ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, wenn Sie also nicht zimperlich sind und etwas von Ihrem Blut abgeben möchten, können Sie sich einfach ein kostenloses T-Shirt besorgen. Das T-Shirt feiert auch das 40-jährige Jubiläum von Tetris, und es ist ziemlich schön, wenn es um das Design geht, mit einem Spiel von Tetris, das zweifellos jemand verlieren wird, mit einem roten Kreuz als nächstes Stück.

"Das Rote Kreuz ist begeistert, mit einer so ikonischen Marke wie Tetris zusammenzuarbeiten, um die Öffentlichkeit zum Blutspenden zu ermutigen", sagte Darren Irby, Executive Director of Donors and Sponsor Marketing für das Amerikanische Rote Kreuz. "Die generationsübergreifende Anziehungskraft von Tetris macht es zu einer 'perfekten Lösung' für uns, um ein junges und reiferes Publikum zu erreichen, um es zu ermutigen, aktiv zu werden und die Ärmel hochzukrempeln, um Leben zu retten."

Werbung: