Das ROG Phone 9 von ASUS soll eine "unübertroffene Gaming-Leistung" bieten Wir haben das Gadget in der neuesten Folge von Quick Look in die Hände bekommen.

Während die meisten Smartphones in der Lage sind, die neuesten Handyspiele zu spielen, sollten Sie, wenn Sie häufig Unterhaltung auf der Plattform genießen, vielleicht den nächsten Schritt machen, wie Sie mobiles Spielen erleben. Wenn das nach Ihnen klingt, haben die Hardware-Gurus der Marke ASUS Republic of Gamers ein neues Smartphone, das zweifellos Ihr Interesse wecken wird. Das als ROG Phone 9 bekannte Gerät wurde gestern auf den Markt gebracht und behauptet, eine "unübertroffene Gaming-Leistung" zu bieten und gleichzeitig ein "mobiles Meisterwerk zu sein, das leistungsstarkes Gaming nahtlos mit einer schlanken, modernen Ästhetik verbindet". Unabhängig davon, ob die ROG Phone 9 diese Versprechen einhalten kann, können Sie sich unten die neueste Folge von Quick Look ansehen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.