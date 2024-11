Das Robbie-Williams-Biopic verlor durch den Tod der Queen Millionen

HQ

Der Tod der Queen erwies sich nicht nur als schwerer Schlag für die britische Öffentlichkeit, sondern auch für die Produktion des Robbie-Williams-Biopics Better Man. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten für den Film nur wenige Tage nach dem Tod der Queen beginnen.

Die Genehmigungen waren vorbereitet, und die Crew freute sich darauf, im September 2023 mit der Produktion zu beginnen. Regisseur Michael Gracey sagte jedoch gegenüber HELLO (via Metro), dass sie nicht mit den Dreharbeiten für die aufwendige Musiksequenz beginnen konnten, die die Schließung der Regent Street aufgrund einer nationalen Trauerzeit erforderte.

"Am Freitag fühlten wir uns sehr beschwingt, denn die erste Nacht der Dreharbeiten war Sonntagabend, und wir bekamen einen Anruf vom Crown Estate, um uns mitzuteilen, dass die Königin gerade gestorben sei und wir nicht drehen würden, weil es 10 Tage Trauer gebe ", sagte er. "Also haben wir das ganze Geld verloren. Es gibt keine Versicherung für den Tod der Königin."

Und so gingen Millionen von Dollar an den Tagen verloren, an denen Better Man nicht gefilmt werden konnten, aber die Sequenz bleibt im Film, obwohl sie fast nicht ganz aufgenommen wurde. Es wurde nur zu einer anderen Zeit gedreht.

