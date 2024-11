Das Ricochet-Team von Call of Duty verspricht stündliche Cheater-Sweeps

HQ

Eines der größten Probleme, mit denen Call of Duty als Serie in der heutigen Zeit konfrontiert ist, ist die überwältigende Anzahl von Cheatern. Wir haben jahrelang gesehen, dass Activision und seine Call of Duty Studios gegen eine unaufhaltsame Welle von Hackern und so weiter gekämpft haben, bis zu dem Punkt, dass in den letzten Jahren unzählige Konten gesperrt wurden.

Eine der Initiativen zur Bekämpfung von Betrügern ist Ricochet, eine Anti-Cheat-Plattform, die Hacker erkennt und sie dann neutralisiert und sperrt. Es war ziemlich effektiv, aber es erfordert immer noch viel Hilfe vom Team hinter der Software, etwas, das Activision jetzt verspricht, ist immer noch ein Schwerpunkt von ihnen in einem neuen Social-Media-Post.

Uns wurde gesagt, dass Team Ricochet in dem Bemühen, den Zustrom von Cheatern zu begrenzen, die Art und Weise verstärkt, wie seine KI-Systeme seine Regeln durchsetzen, und dass das Team auch stündliche Sweeps durchführt, um Cheater aus Ranked Play und seinen Bestenlisten zu entfernen. Tatsächlich waren sie so aggressiv mit Ranked Action, dass seit dem Debüt des Modus vor einer Woche in Call of Duty: Black Ops 6 am 21. November über 19.000 Cheater gebannt wurden.

Dies unterstreicht nur das Cheat-Problem, mit dem moderne Call of Duty konfrontiert ist, und entfacht zweifellos ein Feuer in der Konsolen-Spielerbasis, die immer noch sehr lautstark darüber spricht, Crossplay mit dem PC deaktivieren zu können, um zu verhindern, dass sie in Lobbys landen, die von Hackern ruiniert wurden.