Das revolutionäre "Wenger-Gesetz" könnte bald verabschiedet werden und würde die Bedeutung des Abseitsrechts im Fußball verändern

Das "Wenger-Gesetz", benannt nach dem ehemaligen Arsenal-Trainer, der Direktor für globale Fussballentwicklung bei der FIFA wurde, könnte kurz vor der Verabschiedung stehen. Diese Regel würde die Abseitsregel im Fußball, wie wir sie heute kennen, ändern und einen offensiveren Spielstil begünstigen. Nach dieser Regel wäre ein Angreifer nur dann im Abseits, wenn sein ganzer Körper vor der Linie des letzten Verteidigers steht. Selbst wenn seine Schulter, sein Bein, sein halber Körper oder sein linker Zeh vorne wären, würde er nicht im Abseits stehen.

Das Hauptziel dieser Regel ist es, Kontroversen über Tore zu beseitigen, die nach Millimetern ausgeschlossen wurden, was seit der Einführung des VAR im Fußball vor einigen Jahren zugenommen hat, was zu sehr frustrierenden Momenten führt. Dies würde einige Mannschaften dazu zwingen, neue Strategien zu entwickeln, wie es viele oft tun, um die Verteidiger sehr weit vom Tor entfernt zu haben, um die gegnerische Seite bei ihren Angriffen zu erschweren.

Laut dem ehemaligen spanischen Schiedsrichter Iturralde González (via AS) wird das Gesetz auf der IFAB-Jahrestagung im November diskutiert, an der 23 Spieler und 11 Schiedsrichter unter Wengers Leitung teilnehmen werden. Wenn es genehmigt wird, wird es an die für Februar geplante Generalversammlung weitergeleitet, und er fügt hinzu, dass normalerweise 95 % der Projekte, die zur Generalversammlung vorgelegt werden, genehmigt werden.

Wenn diese Regel vor der nächsten Weltmeisterschaft im nächsten Sommer verabschiedet und umgesetzt wird, müssten sich viele erfahrene Trainer neue Taktiken einfallen lassen, insbesondere für die Verteidiger. Es würden mehr Tore fallen, was einen aggressiveren Spielstil begünstigte, der für die Zuschauer vielleicht attraktiver wäre. Glauben Sie, dass das Wenger-Gesetz für den Fussball von Vorteil wäre?