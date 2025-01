Das renommierte Boxmagazin The Ring gibt die Nominierten für den männlichen und weiblichen Kämpfer des Jahres bekannt

HQ

Das Ring-Magazin, eines der ältesten Boxmagazine (erstmals 1922 veröffentlicht), wählt jedes Jahr die besten Kämpfer aus. Am Samstag wird The Ring bekannt geben, wen sie in diesem Jahr zum besten Kämpfer des Jahres 2024 gewählt haben, männlich und weiblich, sowie andere interessante Kategorien, darunter der beste KO.

Auf Instagram (ihre Website ist derzeit nicht erreichbar, "coming soon") gab das Magazin die Nominierten bekannt. Für jede Kategorie gibt es sechs Kandidaten:

Kämpferin des Jahres:



Katie Taylor



Claressa Schilde



Amanda Serrano



Mikaela Mayer



Seniesa Estrada



Gabriela Fundora



Männlicher Kämpfer des Jahres:



Oleksandr Usyk



Artur Beterbiev



Daniel Dubois



Jesse 'Bam' Rodriguez



Junto Nakatani



Oscar Collazo



Kampf des Jahres



Oleksandr Usyk SD12 Tyson Fury



Artur Beterbiev UD12 Dmitry Bivol



Vergil Ortiz Jr MD12 Serhii Bohachuk



Raymond Ford TKO12 Otabek Kholmatov



Fernando Martinez UD12 Kazuto Ioka



Fabio Wardley Remis Frazer Clarke



Knockout des Jahres



Daniel Dubois KO5 Anthony Joshua



Gervonta Davis KO8 Frank Martin



Bruno Surace KO6 Jaime Munguia



Angelo Leo KO10 Luis Alberto Lopez



Lucas Bahdi KO6 Ashton Sylve



In den sozialen Medien wie Instagram können Sie den Rest der Nominierungen für die The Ring Awards überprüfen. Die Gewinner werden am Samstag, den 11. Januar, bekannt gegeben.