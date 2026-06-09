Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde für die Nintendo Switch 2 vorgestellt, ohne genaues Datum oder neuen Namen

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"Es gab einen bestimmten Jungen, der keine Fee hatte."

Das neue The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 wird Synchronisation und scheinbar realistische Grafiken enthalten. Und das ist im Grunde das, was wir Ihnen sagen können, denn das Remake hat nur ein paar Sekunden Teaser bekommen. Die Geschichte vom Kokiri und dem Großen Deku-Baum wird über einige Stoffkunstwerke erzählt, das Erwachen von Link in seinem Haus zu Beginn des Spiels, das Triforce des Mutes, das bereits auf seiner Hand glitzert (etwas, das im Originalspiel nicht so vorkommt).

Ohne Untertitel oder "Remake"-Ergänzung zum Namen wird The Legend of Zelda: Ocarina of Time dieses Jahr wie zuvor geleakt auf der Nintendo Switch 2 erscheinen und es wird erwartet, dass es Nintendos großer Titel zu Weihnachten wird, aber wir haben kein festes offizielles Datum bekommen.