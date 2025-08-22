Das Remake von Resident Evil Code: Veronica soll Gerüchten zufolge ein vollwertiges Vorzeigeprojekt sein

HQ

Die Gerüchte um das mit Spannung erwartete Remake von Resident Evil Code: Veronica - dem legendären Dreamcast-Teil der Serie - kursieren weiter. Laut der normalerweise zuverlässigen Quelle Dusk Golem soll das Projekt weitaus ehrgeiziger und budgetreicher sein, als viele zunächst dachten. Traditionell wurde Code: Veronica (neben Resident Evil 0) als eine Art Nebeneinstieg angesehen, was viele Fans zu der Annahme veranlasste, dass ein mögliches Remake nicht mit dem großen Maßstab von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 mithalten würde.

Aber laut Dusk Golem ist das überhaupt nicht der Fall. Basierend auf den Insider-Informationen behandelt Capcom Code: Veronica intern als "Big-Budget-Mainline-Spiel" - im Wesentlichen ein vollwertiges Flaggschiff-Projekt und nicht ein sekundäres Remake. Darüber hinaus kümmert sich Berichten zufolge das gleiche Entwicklerteam, das hinter den gefeierten Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 steckt, auch um dieses Spiel. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann Capcom sich entscheiden wird, die Gerüchte zu bestätigen - und wann die Fans endlich nach Rockfort Island zurückkehren können.

Freust du dich schon auf das Remake von Resident Evil Code: Veronica?