Das Remake von Paper Mario: The Thousand Year Door erscheint am 23. Mai 2024 für Nintendo Switch

Nintendo feierte den Mario Day in diesem Jahr mit einem Paukenschlag, indem es mehrere klassische Mario-Spiele auf seinem Switch Online-Dienst veröffentlichte und ankündigte, dass ein neuer Film, der auf der Serie basiert, in Arbeit ist. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass das Remake von Paper Mario: The Thousand Year Door am 23. Mai 2024 für Nintendo Switch erscheinen wird.

Fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals auf dem GameCube wurde das verbesserte HD-Remake erstmals auf einer Nintendo Direct im vergangenen September angekündigt. The Thousand Year Door wird weithin als der beste der Serie angesehen, daher war ein Remake schon lange gefragt.

Ihr könnt das Spiel hier im Nintendo eShop vorbestellen.