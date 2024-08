Das Remake von Little Big Adventure soll diesen Herbst für PC und Konsolen erscheinen

Jüngere Spieler sind vielleicht weniger vertraut damit, aber Little Big Adventure war einst ein sehr einflussreiches Videospiel, das vor mehreren Jahrzehnten fast neu definiert hat, wie wir Abenteuer und das Lösen von Rätseln angehen. Aufgrund seines Alters werden viele das Spiel noch nie gespielt haben, weshalb es wahrscheinlich eine gute Sache ist, dass der Titel neu aufgelegt wird.

Studio [2.21] übernimmt die Aufgabe, das Projekt als Teil eines Spiels namens Little Big Adventure: Twinsen's Quest neu zu gestalten. Diese aktualisierte Version bietet verbesserte und neue Grafiken und sogar aktualisierte Spielmechaniken, die das Spiel mit modernen Erwartungen und Stilen in Einklang bringen sollen. Es gibt sogar einen neuen Soundtrack des Originalkomponisten.

Was die Geschichte von Little Big Adventure betrifft, so wird uns gesagt: "Die Geschichte spielt auf einem Planetoiden mit zwei Sonnen, auf dem vier Spezies in perfekter Harmonie lebten... Bis zu dem Tag, an dem Dr. Fünfrock, ein brillanter Wissenschaftler, das Klonen und die Teleportation erfand und die Bewohner nach und nach unter seine totale Kontrolle brachte.

"In der Rolle von Twinsen bist du ein Vorzeigebürger, der über Nacht zu einem Flüchtling wird, der von Dr. Funfrocks Schergen verfolgt wird. Während deiner Reise von Insel zu Insel musst du unermüdlich nach den anderen Rebellen suchen und ein Untergrundnetzwerk bilden, um die Besetzung durch die Klone zu beenden.

"Bewaffnet mit deinem mysteriösen Zauberball, der im Laufe des Abenteuers immer mächtiger wird, bist nur du in der Lage, die Mächte zu stürzen... "

Little Big Adventure: Twinsen's Quest wird irgendwann im Herbst auf PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen, aber unten seht ihr einen Ausschnitt aus dem Gameplay.