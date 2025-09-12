Das Remake von Fatal Frame II erweckt Crimson Butterfly Anfang nächsten Jahres wieder zum Leben

HQ

Koei Tecmo und Team Ninja entstauben einen der beliebtesten Titel der Horror-Gaming-Welt – Fatal Frame II: Crimson Butterfly – mit einem kompletten Remake, das nächstes Jahr für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PC über Steam erscheinen soll.

Genau wie das Original folgt die Geschichte den Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura, die über ein mysteriöses Dorf stolpern, das aus unerklärlichen Gründen von allen modernen Karten verschwunden ist. In der endlosen Nacht sehen sie sich rachsüchtigen Geistern und einem abschreckenden Ritual gegenüber, das sie beide zu verzehren droht. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Mio, die nach ihrer verschwundenen Schwester suchen muss, die nur mit der ikonischen Camera Obscura bewaffnet ist, einem übernatürlichen Gerät, das in der Lage ist, Geister einzufangen und zu versiegeln.

Koei Tecmo und Team Ninja versprechen große Upgrades auf ganzer Linie – Grafik, Audio sowie modernisierte Steuerung und Gameplay-Systeme. Die Camera Obscura-Mechanik wurde erweitert, um sowohl dem Kampf als auch der Erkundung mehr Tiefe zu verleihen, während die Steuerung verfeinert wurde, um den heutigen Standards zu entsprechen. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber ihr könnt euch bereits den ersten Teaser-Trailer ansehen.