Das Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag könnte sich um bis zu ein Jahr verzögert haben

Als Ubisoft Prince of Persia: The Sands of Time Remake absagte und ankündigte, dass auch einige andere nicht angekündigte Spiele eingestellt werden, begannen viele zu spekulieren, welche Projekte noch in Produktion sind und welche bereits in den Schlagblock gelegt wurden.

Ein Spiel, das ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist das Assassin's Creed IV: Black Flag -Remake, über das eigentlich niemand viel Substanz weiß. In der geteilten Veröffentlichung scheint jedoch ein kurzer Text das Schicksal des Spiels zu beschreiben, wobei es sich verzögert hat, was dazu führen könnte, dass es sich um bis zu ein Jahr verschoben hat.

Die Information besagt: "Parallel dazu wird die Gruppe zusätzliche Entwicklungszeit für 7 Spiele einplanen, um sicherzustellen, dass verbesserte Qualitätsstandards vollständig erfüllt werden und die langfristige Wertschöpfung maximiert wird. Dazu gehört auch der ursprünglich nicht angekündigte Titel für das Haushaltsjahr 2026 geplant, der aber auf das Geschäftsjahr 27 verschoben wurde."

Insider Gaming hat in der Vergangenheit berichtet, dass das Remake von Black Flag im März 2026 geplant war, nach Prince of Persia im Januar, aber offensichtlich wird dem nicht so sein. Ebenso gibt es nicht viele Spiele, die die oben von Ubisoft beschriebenen Kriterien erfüllen könnten, was bedeutet, dass es fast sicher im Black Flag -Remake enthalten ist, das nun zwischen dem 1. April 2026 und dem 31. März 2027 erscheinen wird.