Das Reboot von Scrubs feiert Ende Februar Premiere

Wie wir im Laufe des Jahres mehrfach berichtet haben, erlebt Scrubs ein Comeback. Nicht nur das, sondern praktisch alle Hauptdarsteller kehren in ihre geliebten Rollen zurück. Diesmal sind es jedoch Senioren, und wir werden auch einer Gruppe neuer und jüngerer Ärzte, Krankenschwestern und vielleicht sogar Hausmeister vorgestellt.

Und nun wurde endlich der Premierentermin bekannt gegeben. In einem Threads-Beitrag schreibt der offizielle Account der Serie:

"Paging Dr. Dorian, deine Tagträume werden gebraucht, stat. 💭 👨 ⚕️ Das Revival von Scrubs feiert am 25. Februar auf ABC Premiere und Stream auf Hulu."

Der Text wird von einem Röntgenbild begleitet, das dem im Intro der Originalserie deutlich ähnelt, komplett mit dem klassischen Titelsong. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es keinen neuen Intro-Song geben wird - was, ehrlich gesagt, nicht nötig ist, oder was meint ihr?

Werden Sie dem neuen Scrubs im Februar eine Chance geben, wenn es ausgestrahlt wird (wahrscheinlich auf Disney+ in Europa)?

<social>https://www.threads.com/@Scrubs /post/DQXTAWqjBNe</social>