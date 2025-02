Das Reboot von Red Sonja soll noch in diesem Jahr erscheinen

HQ

Das Reboot des klassischen 80er-Jahre-Films Red Sonja hat lange auf sich warten lassen, aber es sieht endlich so aus, als ob der Film noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird. Laut Deadline wurden die Vertriebsrechte kürzlich an Signature Entertainment in Großbritannien verkauft, die den Film wiederum als epische Geschichte beschreiben, die in einer Fantasy-Welt mit starkem kommerziellem Potenzial spielt.

Regisseur M.J. Bassett steht hinter dem Projekt, und der Film wurde bereits in mehrere andere Länder verkauft, obwohl die genauen Veröffentlichungstermine noch nicht bekannt gegeben wurden. In einem Interview mit Collider weist Hauptdarstellerin Matilda Lutz darauf hin, dass sich die neue Version von bisherigen Interpretationen dadurch unterscheidet, dass sie weniger auf den männlichen Blick setzt und stattdessen auf eine starke weibliche Protagonistin setzt. Hoffentlich sehen wir bald auch einen Trailer.

Freust du dich schon auf die neue Red Sonja?