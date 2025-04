Das Reanimations-Update von No More Room in Hell 2 erscheint heute

HQ

No More Room in Hell 2 hatte nicht den besten Start. Obwohl es sich um die Fortsetzung eines beliebten Koop-Horror-Erlebnisses handelt, fanden die Fans, dass dieses neue Spiel in vielerlei Hinsicht Mängel aufwies. Aber die Torn Banner Studios haben hart an einigen wichtigen Verbesserungen gearbeitet, von denen wir die erste endlich im Reanimation-Update sehen.

Das Update erscheint heute, am 15. April, und bringt zwei neue Karten mit sich, Lewiston und Pottsville, womit sich die Gesamtzahl der spielbaren Karten auf drei erhöht. Beide neuen Karten bieten den Überlebenden neue Umgebungen, mit denen sie herumspielen können, neue Wege zur Extraktion und mehr Chancen, von Zombies, die sich in engen Korridoren verstecken, erschreckt zu werden.

Es gibt auch ein völlig neues Kampfsystem. In der Basisversion kritisierten die Spieler die Schwerelosigkeit des Kampfes, aber das wurde jetzt behoben, und ein neues System ermöglicht es Ihnen, die Gliedmaßen von Zombies abzutrennen. Es gibt auch einen Kick, wenn du etwas Platz brauchst, aber vielleicht keine gute Waffe zur Hand hast.

Ein radiales Inventar hilft euch jetzt dabei, leichter zu sehen, was ihr verwenden könnt, und mit zusätzlichen Charakterplätzen werdet ihr nicht das Gefühl haben, dass ihr euren gesamten Fortschritt verliert, wenn ihr sterbt, da ihr einen Überlebenden für die spätere Verwendung aufbewahren könnt. Außerdem können Sie an diesem Wochenende No More Room in Hell 2 kostenlos ausprobieren.

Schauen Sie sich alle Funktionen im Reanimation-Trailer unten an: