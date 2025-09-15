Das Rätsel um den Chris Houlihan-Raum in Zelda nähert sich endlich einer Lösung

HQ

Seit über dreißig Jahren rätseln die Fans von The Legend of Zelda: A Link to the Past über eines der am längsten kursierenden Gerüchte des Mediums: Wer genau ist Chris Houlihan, der mysteriöse Name, der sich im geheimen "ausfallsicheren" Raum des Spiels verbirgt? Die Geschichte reicht bis ins Jahr 1990 zurück, als das Nintendo Power Magazin einen Final Fantasy-Wettbewerb veranstaltete, bei dem versprochen wurde, den Gewinner in einem zukünftigen Nintendo-Titel zu verewigen. Jahre später entdeckten die Spieler eine versteckte Kammer in A Link to the Past mit dem Text: "Mein Name ist Chris Houlihan. Das ist mein streng geheimer Raum. Behalten Sie es unter uns, OK?" Aber niemand konnte bestätigen, ob Chris eine reale Person war oder was die Nachricht wirklich bedeutete.

Jetzt scheint es, als hätte das Rätsel endlich eine Antwort. Anfang dieser Woche postete der YouTuber Kevin Hainline ein Video, in dem er behauptete, er habe den echten Chris Houlihan kennengelernt – dank einer Einführung durch seine eigene Mutter. In dem Video präsentiert Hainline einen Brief des damaligen Nintendo Power-Redakteurs Scott Pelland. Der Brief bestätigt, dass Chris' Name ursprünglich für den Nintendo World Cup vorgesehen war, aber letztendlich in A Link to the Past landete. Pelland gibt zu, dass er sich nicht an jedes Detail erinnern kann, aber er sagt, dass "die Fakten über Chris, seinen Vater und den Wettbewerb übereinstimmen".

Natürlich gibt es noch offene Fragen, und – wie bei so vielen Geschichten, die online auftauchen – ist es klug, die Behauptungen mit Vorsicht zu genießen. Hainline bietet überzeugende Beweise, aber letztendlich müssten Chris selbst oder ein Familienmitglied die Geschichte öffentlich bestätigen. Wenn das Video genug Aufmerksamkeit erregt, kommt vielleicht diese Bestätigung. Bis dahin bleibt die langjährige Legende von Chris Houlihan verlockend nah an der Aufklärung.