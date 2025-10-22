Das rasante Painkiller ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar

Es ist Zeit, sich in Painkiller, das heiß erwartete Actionspiel von 3D Realms, ins Fegefeuer zu stürzen. Jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich, dreht sich hier alles um Rennen, Schießen und das gnadenlose Vernichten von abscheulichen Dämonen.

Gefangen im Fegefeuer folgt Painkiller einer Reihe charismatischer Charaktere, die im Auftrag der Stimme des Schöpfers, des Erzengels Metatron, in das von Dämonen verseuchte Reich vordringen müssen, um die Pläne des gefallenen Engels Azazel zur Invasion der Erde zu durchkreuzen und letztlich zu stoppen. Natürlich ist das keine leichte Aufgabe. Es gilt, Azazels drei titanische Kinder, die Nephilim, aufzuspüren, furchterregende Monster, die von einer Horde blutrünstiger Kreaturen beschützt werden.

Erfolgreich sein kann man nur dank des mächtigen Waffenarsenals von Painkiller. Jede Waffe ist ein gnadenloses, blutstarrendes Werkzeug, das die dämonische Horde mühelos zerschmettern kann. Ob Nahkampfwaffen wie die namensgebende Painkiller oder eine Reihe zerstörerischer Fernkampfoptionen, Dämonen niederzustrecken hat sich noch nie so spannend und spaßig angefühlt.

Aber überzeugt euch nicht nur von unseren Worten. In unserem praktischen Video unten zeigen wir fünf Gründe, warum ihr Painkiller diesen Oktober nicht verpassen dürft. Wer das Spiel noch nicht hat, wird spätestens beim Anblick des Chaos und der actiongeladenen Spielmechanik verstehen, warum Painkiller jetzt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S ein Must-Play ist.