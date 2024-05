Das Quantum Stream Studio von JBL ist ideal für diejenigen, die ihr Streaming-Setup verbessern möchten

HQ

Bei einer so großen Auswahl an Mikrofonen und Audiogeräten, die heutzutage zur Verfügung stehen, kann es schwierig sein, zu wissen, welches am besten zu Ihrer Situation passt. Hoffentlich haben wir es mit unserer Quick Look -Videoserie etwas einfacher gemacht, diese Gewässer zu überqueren, etwas, das wir heute fortsetzen, indem wir die JBL Quantum Stream Studio in den Mittelpunkt unserer neuesten Episode stellen.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Dreifach-Kondensatormikrofon, das vier wählbare Sprachaufnahmemuster sowie einen Dynamikbereichskompressor bietet, die alle zusammenkommen und Ihre Audiobemühungen für Ihren Stream und andere Ziele bei der Erstellung von Inhalten verbessern sollten.

Um mehr über das JBL Quantum Stream Studio zu erfahren, lesen Sie unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.