Das Purgation Update von Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist erschienen und bringt eine neue PvE-Mission, Belagerungsmodus-Updates und mehr

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Für Warhammer-Fans ist Weihnachten. Das jährliche Skulls Festival hat wieder stattgefunden und bietet denen, die Games Workshops ikonisches Universum schätzen, viel zum Bewundern, vor allem im Videospielbereich.

Daher wurde zwar viel Aufmerksamkeit auf zukünftige Projekte gerichtet, aber die Skulls-Show hat vielleicht Warhammers erfolgreichstes Spiel der jüngeren Zeit nicht vergessen, nämlich das gefeierte und actiongeladene Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Im Einklang mit Skulls wurde das Purgation Update für Space Marine 2 veröffentlicht, das eine Menge kostenloser Inhalte für PC, PS5 und Xbox Series X/S bietet. Auch bekannt als Patch 13, ist der Hauptteil des Updates die Einführung einer neuen PvE-Operation, die die Spieler in die Kadaku-Sümpfe führt, um im Namen des Gottkaisers Unmengen Xenos zu töten.

Um das noch zu ergänzen, können wir jetzt auch ein Update für den Belagerungsmodus erkunden, der überarbeitet wurde und aktualisierte Fortschrittsmechaniken sowie die Hinzufügung des Hive Tyrant und des Mutalith Vortex Beast enthält.

Es gibt außerdem einen neuen Übungsarenabereich im Battle-Barge, neue heldenhafte Waffen und Rüstungen zum Freischalten, das Iron Hands Chapter Pack, um noch mehr Kosmetika zu deiner Sammlung hinzuzufügen, und als schöne Art, den Anlass zu feiern, wurde eine kostenlose Testversion des Spiels aktiviert, in der Fans die Eröffnungsmissionen bis zum Ende der Probezeit am Dienstagmorgen erleben können.