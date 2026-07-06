Das PSN-Drama taucht wieder auf, da Marvel Tokon: Fighting Souls nicht in 132 Ländern auf dem PC gespielt werden kann

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Marvel Tokon: Fighting Souls scheint das neueste Spiel zu sein, das von PSN-Beschränkungen betroffen ist, da Einwohner aus mehr als 130 Ländern das Spiel nicht kaufen oder darauf zugreifen können, da die Regionen Orte sind, an denen Nutzer kein PlayStation Network-Konto erstellen können.

Dies wurde erstmals von SteamDB entdeckt, das alle Länder auflistet, in denen Marvel Tokon: Fighting Souls nicht aktiviert oder gekauft werden kann. Dazu gehören Länder wie Afghanistan, Albanien, Georgien, die Dominikanische Republik, Trinidad und Tobago, Monaco und weit über hundert weitere. Außerdem gibt es in Aserbaidschan, Kasachstan, Pakistan, den Philippinen, Russland und Vietnam keinen festen Preis.

Das sollte viele nicht allzu überraschen, denn selbst nachdem Sony das PSN-Drama mit Helldivers II zurückgezogen hatte, erforderten viele Spiele, die danach veröffentlicht wurden, noch ein PlayStation Network-Konto zum Spielen. Dennoch ist es enttäuschend für Nutzer, die dachten, der Kauf von Marvel Tokon: Fighting Souls auf dem PC könnte ein Workaround sein, um kein PSN-Konto zu haben. Im Grunde ist das Spiel daher in diesen 132 Ländern blockiert, egal auf welcher Plattform man es haben wollte, und solange Sony seine Einstellung nicht ändert, haben Spieler keinen Zugang zum neuesten Kampfspiel von Arc System Works.