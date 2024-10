Das PS5 Pro-Update von Rise of the Ronin ist jetzt verfügbar

HQ

Auch wenn es jetzt schwer sein mag, sich daran zu erinnern, wenn man bedenkt, dass es bereits im März veröffentlicht wurde und vom Mammut Dragon's Dogma 2 mitgerissen wurde, war Rise of the Ronin eine sehr gute Erfahrung. Ein Action-RPG, das Elemente von Assassin's Creed, Sekiro: Shadows Die Twice und Team Ninjas Arbeit an den Nioh-Spielen kombinierte, es hat eine Menge Spaß gemacht.

Jetzt bekommt es eine neue PS5 Pro-Version. Während wir nächste Woche auf die Veröffentlichung von Sonys Mid-Gen-Konsole warten, hat Team Ninja auf Twitter/X enthüllt, dass das PS5 Pro-Update für Rise of the Ronin bereits fertig ist.

Das Update ermöglicht eine schärfere, klarere Grafik, stabilere Bildraten während des Kampfes und enthält auch einige kleinere Fehlerbehebungen. Auch wenn Rise of the Ronin visuell nicht immer umwerfend war, wird es interessant sein zu sehen, wie viel hübscher es auf einer PS5 Pro aussieht.