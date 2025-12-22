Das portugiesische Gericht ordnet an, dass die rechtsextreme Chega anti-Roma-Plakate entfernen soll

HQ

Ein Gericht in Lissabon hat die portugiesische rechtsextreme Partei Chega angewiesen, Straßenplakate gegen die Roma-Gemeinschaft zu entfernen, da diese Botschaften diskriminierend sind und Hass schüren könnten.

Richterin Ana Barão gab dem Parteivorsitzenden André Ventura 24 Stunden, um die Plakate zu entfernen, andernfalls drohen sie eine Geldstrafe von 2.500 € pro Plakat und Tag, und sagte, die Formulierung "greift eine ethnische Minderheit an" und vertiefe das Stigma und Vorurteile gegenüber Roma.

24 Stunden zur Entfernung oder eine Geldstrafe von 2.500 € pro Poster und Tag drohen

Chega, das sich rasch zur zweitgrößten parlamentarischen Kraft Portugals entwickelt hat, sagte, Ventura werde später antworten. Er bezeichnete den Fall als Angriff auf die Meinungsfreiheit, sagte jedoch zuvor, er werde der Entscheidung des Gerichts folgen.

Roma-Gruppen hinter der Rechtsklage begrüßten das Urteil als Schritt zu mehr Gerechtigkeit, während Ventura seine Präsidentschaftskampagne vor der Wahl im Januar fortsetzt. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtenmeldung, und wir werden morgen mit weiteren Informationen aktualisieren.

Richterin Ana Barão auf den Plakaten:

"(Die Plakate) verschärfen das Stigma und die Vorurteile, denen Roma-Gemeinschaften in der portugiesischen Gesellschaft im Allgemeinen bereits ausgesetzt sind, und fördern so Intoleranz, Segregation, Diskriminierung und letztlich Hass."