Das Portal von Battlefield 6 bietet einen dauerhaft gehosteten Server pro Spieler

Wir hatten in den letzten Wochen viele Gelegenheiten, euch alles über Battlefield 6 zu erzählen, darunter eine Multiplayer-Vorschau letzte Woche und eine Kampagnenvorschau vor sehr, sehr langer Zeit. Aber was ist mit einem der anderen großen Modi, die bei der Veröffentlichung enthalten sein und vorgestellt werden? Das ist richtig, heute sprechen wir über Portal, aber im Gegensatz zu den anderen Modi werden wir dies prägnanter halten, anstatt eine vollständige Vorschau für das Feature vorzubereiten.

Lange Rede, kurzer Sinn, Battlefield Studios geht mit diesem Modus über sich hinaus, indem es das, was wir an Battlefield 2042 schätzen gelernt haben, auf die nächste Stufe hebt. Dazu gehören über 100 Optionen, mit denen du an den Einstellungen und den wichtigsten Match-Elementen herumfummeln kannst, um eine Reihe seltsamer und wunderbarer Modi zu erstellen, aber auch geerdetere und vertrautere Modi, die langjährige Fans zu schätzen wissen könnten. Hust, hust... 24/7 Rush.

Was einige der neueren Funktionen betrifft, so ist das wichtigste zu beachtende Spatial Editing -System, das effektiv ein Entwickler-Karteneditor ist, in dem Benutzer vorhandene Karten optimieren und Elemente hinzufügen können. Dies scheint ein ziemlich komplexes und umfassendes System zu sein, da es nicht nur darum geht, die Position der Felsen auf der Karte anzupassen, sondern auch um Teile, die das Aussehen und die Struktur der Karte definieren, um letztendlich skurrile Ideen wie Top of the World zu schaffen, ein Plattformer, bei dem es darum geht, die Spitze der Karte zu erklimmen und zu erreichen, während man andere feindliche Teams bekämpft.

Darüber hinaus wird uns gesagt, dass es Möglichkeiten gibt, die Benutzeroberfläche anzupassen, Widgets zu deaktivieren und zu optimieren und sogar die Anzeigetafel vollständig durch eine benutzerdefinierte Alternative zu ersetzen. Du kannst auch das Verhalten der KI ändern, um abwechslungsreichere Modi wie eine Horde-Aktivität zu erstellen, und obwohl all dies ziemlich komplex zu sein scheint und vielleicht über das Verständnis des durchschnittlichen Spielers hinausgeht, ist sich Battlefield Studios sehr wohl bewusst, dass dies der Fall sein könnte und merkt an, dass es eine "Lernkurve" für dieses aktualisierte Portal geben wird. Sie werden versuchen, dies zu erleichtern, indem sie intern produzierte Tutorials anbieten.

Als ob das noch nicht genug wäre, um sich zu freuen, wird die Experience -Bibliothek als Möglichkeit dienen, einen Haufen verrückter und wunderbarer Modi zu finden, während die Server Browser zurückkehrt, um den Spielern zu helfen, genau den Spielmodus zu finden, nach dem sie gesucht haben, wenn er von der Community erstellt und gehostet wurde. Wie funktioniert das Gastgeben heutzutage, fragst du dich? Battlefield Studios ermöglicht es jedem einzelnen Spieler, dauerhaft einen Server zu hosten. Sie können es erstellen, einrichten und aktiv lassen, ohne dass eine Eingabe erforderlich ist, und auch dies ist bei jedem einzelnen Spieler der Fall, der sich eine Kopie des Spiels schnappt.

Als vorletzter Punkt erklärt Battlefield Studios, dass der Erfahrungsgewinn in allen Multiplayer-Modi von Battlefield 6 verfügbar sein wird, was bedeutet, dass du wie gewohnt leveln und Fortschritte machen kannst, wenn du dich in Portal und nicht im Kern Multiplayer befindest, wobei die Serverbeschreibung darüber informiert, wie die Erfahrungsgewinne verteilt werden, was für jeden Modus ohne traditionelle Kämpfe hilfreich ist.

Schließlich verspricht Battlefield Studios viel Unterstützung für Portal auf der ganzen Linie. Sie erwähnen nicht genau, was im Rahmen der Post-Veröffentlichung kommen wird, aber sie bringen zum Ausdruck, dass sie untersuchen, wie Beleuchtungsanpassungen integriert, Assets gemischt und angepasst und Landschaften transformiert werden können.

Lange Rede, kurzer Sinn, Portal scheint ein Knaller in Battlefield 6 zu werden.