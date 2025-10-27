Das Pokémon-Center kommt mit weihnachtlichen Items bereits in Weihnachtsstimmung

HQ

Die gruselige Jahreszeit ist noch in vollem Gange (zumindest bis zum Ende dieser Woche), aber da Weihnachten nie mehr weit entfernt ist, können wir davon ausgehen, dass die Geschäfte bald voll mit festlichen Gegenständen sein werden, und das Pokémon-Center ist da nicht anders.

Werfen wir einen Blick auf die Weihnachtskollektion auf der Website des Ladens, sehen wir neue und alte Artikel, von Plüschtieren, Countdown-Kalendern, niedlichen Figuren, Geschenkpapier, Ornamenten, Nachtwäsche und mehr. Wenn es etwas gibt, auf dem Pokémon als Teil deiner Weihnachtsfeierlichkeiten zu sehen sein können, kannst du dir sicher sein, dass es im Pokémon-Center ist.

Glücklicherweise scheint es nicht so, als hätten viele der Feiertagsartikel exklusive Etiketten, was bedeutet, dass sie weniger wahrscheinlich von Scalpern gestohlen und gehortet werden. Sie können jedoch sicher sein, dass einiges davon rechtzeitig ausverkauft sein wird, wenn Sie also Ihre Weihnachtseinkäufe frühzeitig erledigen möchten, ist jetzt Ihre Zeit.

