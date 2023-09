Das PlayStation Portal wird im November veröffentlicht

HQ

Letzte Woche gab Sony den Namen und den Preis für PlayStation Portal, sein PS5-Streaming-Gerät, bekannt . Eine Sache, die wir nicht bekommen haben, war das Veröffentlichungsdatum, da das "zu einem späteren Zeitpunkt" kommen sollte. Nun, es kam nicht viel später.

Sony hat nun bekannt gegeben, dass die erste Charge von PlayStation Portals am 15. November auf den Markt kommen wird. Ich schreibe die erste Charge, weil das japanische Unternehmen beschlossen hat, dem gleichen Rezept wie beim Start der PlayStation VR2 zu folgen, da das PlayStation Portal zunächst nur über Sonys eigenen Store in den USA, Großbritannien, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Portugal verkauft wird. Die Vorbestellungen in diesen Ländern und bei ausgewählten Einzelhändlern in Kanada und Japan haben bereits begonnen, während der Rest von uns eine unbestimmte Zeit warten muss.

