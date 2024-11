Das PlayoffRainbow Six: Siege -Bracket des Montreal Major ist feststehend

HQ

Nach ein paar arbeitsreichen Tagen sind nur noch acht der insgesamt 20 Teams, die nach Montreal geströmt sind, um an den Rainbow Six: Siege Major teilzunehmen, die von BLAST in der Stadt veranstaltet werden, noch im Rennen um die Trophäe. Die Play-in- und Gruppenphasen für das Turnier sind in den Büchern, und jetzt steht der Playoff-Bracket fest, und vor diesem Hintergrund kennen wir die Struktur für die verbleibenden sieben Spiele des Turniers.

Die Viertelfinals sehen wie folgt aus:

Viertelfinale 1:

FaZe Clan vs. Soniqs

Viertelfinale 2:

Team BDS vs. Team Secret

Viertelfinale 3:

W7m esports vs. Spacestation Gaming

Viertelfinale 4:

Team Falcons vs. Virtus.pro

Die Gruppe wird ebenfalls so aufgeteilt, dass die Sieger der Viertelfinale eins und zwei im ersten Halbfinale gegeneinander antreten, wobei der Sieger dieses Viertelfinales sein Ticket für das große Finale löst, während die Viertelfinale drei und vier auf der anderen Seite der Gruppe stattfinden. In dieser Phase des Turniers gibt es auch keine zweite Chance, was bedeutet, dass es heißt: Gewinnen und Rein, oder verlieren und endgültig ausgeschieden.