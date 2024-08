Das Playoff-Bracket der Valorant Champions steht fest

HQ

Das Finale der Valorant Champions Tour Saison endet in ein paar Wochen, wenn das Champions Event zu Ende geht. Vor diesem Hintergrund und obwohl ursprünglich 16 Teams um den Titel kämpften, sind jetzt nur noch achte Teams im Rennen, was bedeutet, dass die Playoff-Gruppe in Stein gemeißelt ist.

Dies wird ein Double-Elimination-Bracket sein, was bedeutet, dass Teams ein Spiel verlieren können und nicht ausscheiden. Sollten sie jedoch eine zweite Niederlage vornehmen, ist das Turnier zu Ende. Vor diesem Hintergrund sieht die erste Liste der Spiele, die morgen beginnen werden, wie folgt aus.



DRX gegen Wächter



Trace Esports gegen EDward Gaming



G2 Esports gegen Leviatan



Team Heretics gegen Fnatic



Wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Nase vorn haben Champions ?