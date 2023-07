Das Plakat von Saw X ist ein Albtraum-Treibstoff

Letzte Woche berichteten wir über den ersten Blick auf Jigsaw im kommenden Horrorfilm Saw X. Jetzt, um daran anzuknüpfen, ist das offizielle Plakat für den Film aufgetaucht und es gibt einen Blick auf eine der Vorrichtungen, die Jigsaw bei seinen Opfern einsetzen wird, und natürlich ist es kein sehr angenehmer Anblick.

Das Plakat enthüllt auch den Slogan für den Film, der lautet: "Zeuge der Rückkehr von Jigsaw". Wann Sie sich darauf freuen können, diesen Film in den Kinos zu sehen, Saw X startet am 29. September 2023, und zweifellos werden wir sehr, sehr bald einen grausamen und albtraumhaften Trailer bekommen.