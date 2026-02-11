Das pixelige Sci-Fi-Abenteuer Replaced bekommt heute eine Demo

HQ

Erinnerst du dich an die E3? Es ist schon eine Weile her, oder? Es ist so lange her, dass es sich langsam wie eine ferne Erinnerung anfühlt. Die letzte Ausgabe der Gaming-Messe fand 2021 aufgrund der Pandemie in begrenztem Umfang statt, und eines der damals angekündigten Spiele war Replaced.

Aber... Es wurde immer noch nicht veröffentlicht und wurde ständig verzögert. Nun soll es jedoch auf dem Weg sein, und der belarussische Entwickler Sad Cat Studios sowie der Publisher Thunderful Games gaben im Dezember bekannt, dass es am 12. März Premiere feiern wird.

Viele haben sich nach all den Verzögerungen noch nicht getraut, den Champagner zu knallen, aus Angst vor einer weiteren kurzfristigen Verschiebung – aber diesmal scheint es, als würden wir verschont bleiben. Das Team hat in den sozialen Medien angekündigt, dass heute eine Demo veröffentlicht wird.

Anfangs wird es nur auf dem PC verfügbar sein, aber das fertige Spiel wird ab dem 12. März auch auf der Xbox verfügbar sein und im Game Pass enthalten sein. Mit der Demo scheint es zunehmend unwahrscheinlich, dass es weitere Verzögerungen geben wird, was zum Glück ist, denn uns gehen die Finger aus, an denen wir sie abzählen können.

Sieh dir unten einen Trailer und einige Bilder von diesem sehr coolen retro-futuristischen und dystopischen Sci-Fi-Abenteuer an.