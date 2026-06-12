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Aus offensichtlichen Gründen fühlen sich Menschen am besten, wenn sie natürlichem Licht ausgesetzt sind, aber in unserer modernen Welt ist das nicht immer möglich. Aber wie von Engadget berichtet, ist es tatsächlich möglich.

Das Philips Skylight erzeugt natürliches Tageslicht in Ihrem Zuhause, und es gibt sogar ein optionales UV-B-Modul, das behauptet, die Vitamin-D-Produktion Ihres Körpers zu steigern.

Die neueste Beleuchtungskreation von Philips ist als LED-betriebenes falsches Oberlicht konzipiert, das überall auf einer flachen Fläche montiert werden kann. Es ist in zwei Größen erhältlich (mittelgroß und groß) und verwendet die NatureConnect-Technologie von Philips, Signify, um die natürliche Helligkeit und den Farbton des echten Tageslichts wiederzugeben. Und dank einer IP44-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit können Sie sie sogar im Badezimmer oder an einem anderen Ort platzieren, wo etwas feucht werden könnte.

Mit einer Rhythmusfunktion kann das Gerät die Intensität und Temperatur des Lichts im Laufe des Tages automatisch anpassen, um die Sonne besser nachzuahmen, einschließlich kühlerer Töne am Morgen und wärmeren Tönen am Nachmittag und Abend. Alternativ, wenn Sie eine bestimmte Art von Licht möchten, gibt es auch fünf Voreinstellungen, die von fokussierter Tages- bis Abendatmosphäre reichen.

Das Skylight VitaUp hingegen ist mit einem Modul ausgestattet, das UV-B-Strahlen erzeugt, was die Fähigkeit des Körpers zur Vitamin-D-Produktion verbessern kann. Sicherheitskontrollen können dann zum Beispiel automatisch das Licht nach acht Stunden ausschalten, um einen Sonnenbrand zu verhindern.

Dies ist kein Hue-Produkt, was bedeutet, dass es keine smarten Funktionen wie Wi-Fi, Matter oder Zigbee-Konnektivität bietet. Außerdem müssen Sie sich auf die mitgelieferte Fernbedienung verlassen, um das Licht zu steuern, da es keine einfache Möglichkeit gibt, sie an einen herkömmlichen Wandschalter anzuschließen.

Der Verkauf beginnt in Europa "irgendwann später in diesem Monat" ab 500 Euro.