Das Philips Avent Babyphone scheint das neue Top-Gerät zu sein, um Ihre Kinder im Auge zu behalten

Wenn Sie kleine Kinder haben, möchten Sie sie ständig im Auge behalten, und eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist ein Babyphone. Das Philps Avent Premium Connected Babyphone ist ein neues Produkt, das Ihr Überwachungsspiel auf eine neue Stufe heben soll.

Mit einem 5-Zoll-LCD-Bildschirm, der an eine Kamera angeschlossen ist, verfügt das Philips Aventa Babyphone über eine hervorragende Konnektivität, mit der Sie das Filmmaterial der Kamera über eine App aus großer Entfernung anzeigen und mit Ton arbeiten können, selbst wenn Sie Hunderte von Metern entfernt sind.

In diesem Gerät gibt es auch KI-Unterstützung, was zwar nett klingt, aber am Ende etwas irreführend sein kann. Wenn Sie einen vollständigen Überblick über die Funktionen dieses High-Tech-Babyphones erhalten möchten, sehen Sie sich unseren Quick Look unten an: