Das PhaseRainbow Six: Siege -1-Bracket des Montreal Major wurde ausgelost

HQ

In ein paar Wochen kehren die besten Rainbow Six: Siege Teams in die Heimat des Shooters zurück, um eine Major in Montreal, Kanada, zu veranstalten. Bei der Veranstaltung werden 750.000 US-Dollar ausgelobt und 20 Teams treten gegeneinander an, um das größte Stück dieses Kuchens zu ergattern. Da dieses Event bevorsteht, haben Ubisoft und BLAST die Tabelle für Phase 1 des Turniers ausgelost.

Phase 1 wird effektiv ein Play-In sein, bei dem acht der am niedrigsten gesetzten Teams um einen der vier verbleibenden Playoff -Plätze kämpfen. Dies geschieht in einem Double-Elimination-Bracket, das zwischen dem 7. und 8. November stattfindet.

Wie in der vollständigen Tabelle sehen Sie dies unten, ebenso wie die erste Liste der Spiele.