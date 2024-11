Das Persona-Franchise hat sich bis heute mehr als 23,5 Millionen Mal verkauft

HQ

Wie wir bereits oft betont haben, haben die JRPG-Fans von heute eine neue Serie, die das Genre sowohl in Bezug auf Innovation als auch auf Popularität über die Grenzen Japans hinaus im Sturm erobert hat. Persona, das Spin-off-Franchise von Shin Megami Tensei, begann in der Anfangsphase zaghaft, bis es mit Persona 3 und Persona 4 durchstartete, konnte sich aber erst mit der Veröffentlichung von Persona 5 im Jahr 2026, dem bisher letzten titelgebenden Spiel, im Mainstream durchsetzen. Seitdem haben wir eine Vielzahl von Remakes, Spin-off-Titeln und endgültigen Versionen wie Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, das jüngste Perosna 3 Reload und sogar Persona 5 Tactica gesehen.

All dies hat dazu beigetragen, die Marke weiter auszubauen und zu stärken, und jetzt hat Sega einen Quartalsbericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass das Persona-Franchise weltweit mehr als 23,5 Millionen Exemplare verkauft hat . Ein Meilenstein für das japanische Rollenspiel-Genre und ein klares Zeichen dafür, dass Sega wahrscheinlich viel mehr Ressourcen in einen erwarteten sechsten Teil der Atlus-Spiele in der Entwicklung stecken wird.

Obwohl der Ergebnisbericht auf Japanisch ist, zeigen die Charts auch, dass das von RGG Studio entwickelte Like a Dragon-Franchise in diesem Jahr dank Like a Dragon: Infinite Wealth und wahrscheinlich auch der jüngsten Amazon Prime Video-Serie ein deutliches Wachstum verzeichnet hat, obwohl es noch zu früh ist, um ihre Auswirkungen zu beurteilen. Auf der anderen Seite hat Sonic auch einen nachhaltigeren Anstieg erlebt, obwohl dieser Bericht noch nicht die große Veröffentlichung von Sonic X Shadow Generations oder den mehr als sicheren Anstieg der Popularität der Serie mit dem Kinostart von Sonic the Hedgedog 3 widerspiegelt, so dass es interessant sein wird, diese beiden Serien auch im nächsten Bericht genau zu verfolgen.

Das Kernteam hinter der Persona-Serie hat an Metaphor:ReFantazio gearbeitet, das letzten Monat veröffentlicht wurde, und wir wissen nicht, ob das Studio Persona 6 in Arbeit hat oder nicht. Aber wenn man bedenkt, dass sie allein in diesem Jahr drei große Spiele veröffentlicht haben, ist es möglich, dass wir bald mehr darüber erfahren, was sie für uns auf Lager haben - vielleicht bei den Game Awards?