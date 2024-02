Das Performance Leather Case von BandWerk wurde für den modernen Abenteurer entwickelt

HQ

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir eine neue iPhone 15 Hülle von BandWerk in die Hände bekommen. Dieser ist als Performance Leather Case bekannt und besteht aus wasserdichtem Leder mit Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität und ist für den modernen Abenteurer geeignet.

Um mehr über diese Handyhülle zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über die Hülle teilt und was sie einzigartig macht.