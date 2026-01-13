HQ

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat eine neue Partnerschaft mit Elon Musks xAI angekündigt, die den Grok-Chatbot in die Pentagon-Netzwerke integrieren wird und damit eine mutige Beschleunigung der militärischen Annahme künstlicher Intelligenz markiert. Während eines Besuchs bei SpaceX sagte Hegseth, dass führende KI-Modelle bald sowohl auf klassifizierten als auch auf unklassifizierten Systemen des Verteidigungsministeriums eingesetzt werden.

Grok wird sich später in diesem Monat Googles generativen KI-Tools im Pentagon anschließen, so Hegseth, der sagte, das Militär plane, riesige Mengen an operativen und geheimdienstlichen Daten in KI-Systeme einzuspeisen. Er beschrieb die Bemühungen als unerlässlich, um Innovationen zu beschleunigen und einen Vorsprung zu bewahren, und argumentierte, dass KI nur so effektiv ist wie die Daten, auf denen sie trainiert ist.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Kontroversen rund um Grok. Der Chatbot steht weltweit unter Beobachtung, weil er sexualisierte und nicht einvernehmliche Deepfake-Bilder erzeugt hat, was Malaysia und Indonesien dazu veranlasste, ihn vollständig zu blockieren und Regulierungsbehörden im Vereinigten Königreich und Europa Untersuchungen einzuleiten. Viele sagen, dass die Entscheidung des Pentagons die Besorgnis verstärkt.

Hegseth wies diese Bedenken jedoch beiseite und sagte, das Militär brauche KI-Systeme, die reale Kampfoperationen ohne ideologische Grenzen unterstützen können. Er versprach, dass die KI des Pentagon verantwortlich sein werde, machte aber auch deutlich, dass er wenig Interesse an Modellen habe, die die rechtmäßige militärische Nutzung einschränken, und erklärte, dass die US-Militär-KI "nicht woke sein wird".

Der Wandel signalisiert einen Bruch mit dem vorsichtigeren Ansatz der vorherigen Regierung, die die Einführung von KI förderte und gleichzeitig strenge Beschränkungen für sensible Anwendungen verhängte. Es bleibt unklar, ob diese Schutzmaßnahmen weiterhin gelten, während die Trump-Regierung darauf treibt, KI tiefer und schneller in die US-Verteidigungsoperationen zu integrieren, selbst wenn Grok mit zunehmenden Fragen jenseits des Schlachtfelds konfrontiert ist...