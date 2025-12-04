Das Pentagon entlastet mehr als 1.000 Unternehmen für die Arbeit am Golden Dome

HQ

Das Pentagon hat mehr als 1.000 Unternehmen benannt, die am Golden Dome Raketenabwehrprogramm oder verwandten Projekten teilnehmen könnten, was den ersten großen Schritt beim Aufbau des von Präsident Donald Trump angeordneten Systems markiert.

Die Missile Defense Agency teilte mit, dass die erste Gruppe von 1.014 Unternehmen im Rahmen des SHIELD-Vertragsrahmens ausgewählt wurde, ein zehnjähriges Fahrzeug im Wert von bis zu 151 Milliarden Dollar. Unternehmen wie BAE Systems, Booz Allen Hamilton, L3Harris, General Atomics und Elbit America sind nun berechtigt, um zukünftige Auftragsaufträge zu konkurrieren.

Die MDA betonte, dass diese Auszeichnungen keine feste Arbeit darstellen, sondern stattdessen einen breiten Pool qualifizierter Auftragnehmer vor zukünftigen Anforderungen etablieren. Das Pentagon erhielt 2.463 Angebote für SHIELD. Für weitere Details lesen Sie bitte die untenstehende Nachricht.

Raketenabwehragentur:

"Diese ersten Auszeichnungen gelten nicht für feste Anforderungen, weder Goldene Kuppel noch andere. Vielmehr sind diese IDIQ-Auszeichnungen die ersten von vielen, die ein Portfolio qualifizierter SHIELD-IDIQ-Inhaber etablieren."

"Die MDA wird die Quellenauswahlaktivitäten im SHIELD IDIQ durchführen (einschließlich der Gespräche mit Anbietenden und der Vergabe zusätzlicher Zuteilungen), bevor sie um feste Anforderungen im Rahmen von Aufgaben- oder Lieferaufträgen geht. Es sollte auch beachtet werden, dass die Anforderungen des Golden Dome zwar unter SHIELD ausgeübt und ausgeführt werden können, dies aber nicht exklusiv ist."