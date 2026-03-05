Das Pentagon beobachtet ukrainische Abfangdrohnen, um iranische Shaheds zu bekämpfen

HQ

Das Pentagon und mindestens eine Golfregierung prüfen laut Branchenquellen in der Ukraine den Kauf vonukrainisch hergestellten Abfangdrohnen, die zur Bekämpfung iranischer Shahed-Drohnen entwickelt wurden.

Das Interesse folgt auf Wellen iranischer Drohnenangriffe nach dem Konflikt, ausgelöst durch Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels. Die Golfstaaten haben sich stark auf die MIM-104 Patriot, insbesondere deren PAC-3-Raketen, zur Verteidigung gegen die Drohnen verlassen. Allerdings sind die Raketen extrem teuer (kosten jeweils mehr als 13,5 Millionen US-Dollar), während die abgefangenen Drohnen etwa 30.000 US-Dollar kosten können.

Die Ukraine hat nach Jahren der Verteidigung gegen russische Drohnenschwärme während des Krieges, der mit der russischen Invasion begann, einen günstigeren Ansatz entwickelt. Ukrainische Unternehmen produzieren heute Abfangdrohnen , die nur wenige tausend Dollar kosten und in der Lage sind, Shahed-Drohnen zu verfolgen und zu zerstören.

Zu den Systemen, die Aufmerksamkeit erregen, gehört die Merops-Abfangdrohne, eine Starrflügeldrohne, die von Unternehmen entwickelt wurde, die vom ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt unterstützt werden. Eine weitere ist die Sting-Abfangdröhne, produziert von der ukrainischen Gruppe Wild Hornets.

Merops-Abfangdrohne // Shutterstock

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte Gespräche mit den Golfführern, doch Kiew sagt, eine solche Zusammenarbeit dürfe die eigene Verteidigung nicht schwächen. Ukrainische Beamte hoffen, dass, wenn Partner im Nahen Osten stärker auf Drohnen statt auf Patriot-Raketen setzen, um Shaheds zu stoppen, fortschrittlichere Abfangjäger für die Luftverteidigung der Ukraine gegen Marschflug- und ballistische Raketen verfügbar bleiben könnten.

Experten sagen, dass der Iran möglicherweise Zehntausende von Shahed-Drohnen besitzt und seit der Eskalation des Konflikts Hunderte gestartet hat, oft mit niedrigen Fliegen über Wasser oder Gelände, um Radar zu vermeiden. Die Ukraine verlässt sich zunehmend auf günstigere Gegenmaßnahmen (darunter Abfangdrohnen, Flugabwehrgeschütze und mobile Maschinengewehreinheiten), um ähnliche Angriffe abzuwehren.