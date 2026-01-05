Das Pariser Gericht verurteilt zehn Personen wegen Online-Belästigung von Brigitte Macron und behauptet, sie sei als Mann geboren worden

HQ

Ein Pariser Gericht befand am Montag zehn Personen schuldig, Frankreichs First Lady, Brigitte Macron, belästigt zu haben, indem sie falsche und böswillige Behauptungen über ihr Geschlecht in sozialen Medien veröffentlicht oder verbreitet hatten. Das Urteil stellt eine bedeutende rechtliche Ablehnung einer Verschwörungstheorie dar, die seit Jahren online kursiert und behauptet, Brigitte Macron sei als Mann geboren worden.

Zu den Beklagten (acht Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 41 und 60 Jahren) gehören ein Sportlehrer an einer Schule, ein Galeriebesitzer und ein PR-Mitarbeiter. Die Strafen reichten von Pflichtkursen zum Verständnis von Online-Belästigung bis hin zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe. Mehrere wurden außerdem vom Zugang zu den sozialen Medien ausgeschlossen, auf denen die missbräuchlichen Inhalte gepostet oder verstärkt wurden.

Brigitte Macron // Shutterstock

Die Richter stellten fest, dass die Gruppe wissentlich verleumderische Behauptungen über Brigitte Macrons Geschlecht und Sexualität verbreitet hatte, wobei einige Beiträge auch ihre Ehe mit Präsident Emmanuel Macron angriffen, indem sie beleidigende Vergleiche im Zusammenhang mit ihrem Altersunterschied gezogen hatten. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Kommentare über Meinung oder Satire hinausgingen und eine anhaltende, schädliche Belästigung darstellten.

Der Fall ist Teil einer umfassenderen juristischen Bemühung der Macrons, um gegen die Verschwörungstheorie vorzugehen, die sich international verbreitet hat. Neben den französischen Verfahren hat das Paar in den Vereinigten Staaten eine Verleumdungsklage gegen die konservative Podcasterin Candace Owens eingereicht, weil sie die Behauptung wiederholt hat. Gerichtsunterlagen betonen, dass die Anschuldigung völlig falsch ist und dass Jean-Michel Trogneux (oft im Gerücht zitiert) tatsächlich Brigitte Macrons älterer Bruder ist.