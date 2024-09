Das OXO Museo del Videojuego schafft den Sprung von Málaga, um eine zweite Filiale in Madrid zu eröffnen

HQ

Das OXO Museo del Videojuego triumphiert in Málaga seit seiner Eröffnung am 26. Januar 2022. So sehr, dass das Unternehmen, das das Projekt leitet, das die Geschichte dieses Mediums konzentriert und bewahrt, in den kommenden Monaten einen neuen Raum im Zentrum von Madrid eröffnen wird.

Das ist richtig, OXO Museo del Videojuego de Madrid wird sich in der Calle del Postigo de San Martín 8 befinden, neben der U-Bahn-Station Callao. Das genaue Eröffnungsdatum haben sie noch nicht bekannt gegeben, obwohl wir wissen, dass es im Jahr 2024 sein wird und dass der Vorverkauf von Tickets am 7. Oktober um 11:0 0 Uhr auf der offiziellen Website beginnen wird.

Das OXO Museo del Videojuego de Málaga verfügt nicht nur über eine wunderbare Dauerausstellung, die mit Tausenden von Stücken (von denen einige heutzutage ein echter Schatz sind) die Geschichte der Videospiele weltweit Revue passieren lässt. Von den archaischsten Maschinen bis zu den bekanntesten Konsolen, einschließlich der wichtigsten Sagen aus dem In- und Ausland.

In den Wechselausstellungen sind auch einige der wichtigsten Seriensammlungen zu sehen, wie z.B. die Final Fantasy Exhibition oder die aktuelle "Dinamic, the First Spanish Video Game Company". Sie haben auch einen Raum für Veranstaltungen wie Spiele- und Buchpräsentationen, Turniere und Vorträge mit einigen der Exponenten der Entwicklungsindustrie.

Wenn Sie Ihren Besuch im Hauptsitz von Málaga planen oder planen, einer der ersten zu sein, der ihn in Madrid besucht, finden Sie hier unseren persönlichen Besuch des Kulturdirektors Santiago Bustamante.