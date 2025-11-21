Das OXO Museo del Videojuego Málaga präsentiert die erste Ausgabe der OXO Legends, und der erste Preis geht an den Schöpfer von Tetris, Alexey Pajitnov

Malaga bleibt bestrebt, seine Position als eine der nationalen und internationalen Benchmark-Städte in der Videospielbranche zu bewahren. Neben der Austragungsort der nächsten beiden Ausgaben der San Diego Comic-Con in Europa ist Malaga seit Jahren ein Hauptziel für Videospielliebhaber, vor allem dank des Besuchs im OXO Malaga Videospielmuseum, dem ersten in unserem Land, das Videospielen gewidmet ist. OXO erweiterte sein Angebot durch die Eröffnung eines zweiten Veranstaltungsorts auf der zentralen Plaza de Callao in Madrid, fördert aber weiterhin seine kulturelle Agenda von seinem Hauptsitz in Malaga aus, und dort findet der nächste Schritt in der Projektion von OXO statt.

Die erste Ausgabe von OXO Legends, einer Preisverleihung, die die Persönlichkeiten würdigt, die die Geschichte der Videospiele geprägt haben, wurde heute Morgen präsentiert. Die Gala der ersten Ausgabe dieser Auszeichnungen findet am 6. Dezember um 19:00 Uhr MEZ im Edgar-Neville-Auditorium in Malaga statt, und der erste, der mit dem Preis geehrt wird , ist Alexey Pajitnov, der Schöpfer von Tetris .

Es gibt nur sehr wenige Titel in der Geschichte der Videospiele, die so entscheidend für ihre Akzeptanz waren wie die Unterhaltungsform, die sie heute als Tetris ist. Das OXO Legends-Event wird die Geschichte und Entstehung des Spiels besprechen (eine spannende Geschichte, die sogar teilweise frei verfilmt wurde) und wird auch von der weiteren Schlüsselfigur im globalen Erfolg von Tetris besucht, Henk Rogers, dem aktuellen Präsidenten der Tetris Company, der ebenfalls nach Malaga kommt, um sein Buch "The Perfect Game" vorzustellen: Tetris: From Russia With Love".

Sie können sich über den vom OXO Museo del Videojuego Málaga veröffentlichten Link für die Teilnahme an der Veranstaltung bewerben und Pajitnov (der nach der Zeremonie Fragen beantwortet) treffen, bis die volle Besetzung erreicht ist.