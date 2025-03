Das Oxford-Wörterbuch hat jetzt ein Wort für ein Gefühl überwältigender Niedlichkeit

HQ

Kennst du das, wenn du eine Gruppe Welpen siehst oder ein Kätzchen, das etwas Dummes tut, und du ein überwältigendes Gefühl von Niedlichkeit bekommst? Es gibt jetzt ein Wort dafür, und es ist gigil.

Gigil mag immer noch eine rote verschnörkelte Linie darunter haben, wenn ich es in diesen Artikel eingebe, aber laut der BBC und dem Oxford English Dictionary ist es ein Wort, aber es ist keines, das in der englischen Sprache existiert.

Gigil stammt aus der Tagalog-Sprache der Philippinen und wird beschrieben als "ein Gefühl, das so intensiv ist, dass es uns den unwiderstehlichen Drang gibt, unsere Hände fest zusammenzubeißen, die Zähne zusammenzubeißen und zu kneifen oder zu quetschen, wen oder was auch immer wir so liebenswert finden."

Alamak, ein Wort, das in Singapur und Malaysia verwendet wird, um Überraschung oder Empörung auszudrücken, wurde ebenfalls in das Wörterbuch aufgenommen. Vielleicht werden wir anfangen, mehr Wörter aus anderen Kulturen in unsere Sprache zu übernehmen, so wie andere Nationen manchmal hier und da ein paar englische Ausdrücke verwenden.

