Das originale Warhammer 40.000-Regelwerk wird neu aufgelegt

Warhammer 40.000 befindet sich derzeit in der 10. Edition. Seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1987 hat sich das Tabletop-Kriegsspiel massiv verändert. In der Vergangenheit war es eher ein RPG, bei dem ein Spielleiter benötigt wurde, um die blutigen Ereignisse zu überwachen, die in der düsteren, fernen Zukunft stattfinden.

Games Workshop kündigte am Ende der Neuerscheinungen an und enthüllte, dass es das Regelwerk von 1987 für Warhammer 40.000: Rogue Trader zurückbringt. Sie können das Regelwerk ab sofort bis zum 23. Oktober bestellen, wobei Bestellungen innerhalb von 180 Tagen nach Schließung des Bestellfensters versandt werden.

Es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen der älteren Version und der aktuellen Version, aber es scheint, dass dies hauptsächlich ein Gegenstand für Sammler ist, die die nostalgische Kunst und die Regeln stolz neben ihren modernen Miniaturen und Kodexen haben möchten.

Würdest du eine Partie OG Warhammer 40.000 spielen?