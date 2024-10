Das Original The Last Ninja bekommt eine HD-Version

HQ

Wie wir bereits berichtet haben, kehrt The Last Ninja dank einer Kickstarter -Spendenaktion für The Last Ninja Collection zurück. Es enthält alle Spiele der Serie sowie weitere Klassiker (nicht zuletzt International Karate ) von System 3 und einige andere Goodies.

Das Fundraising ging extrem schnell und in nur 37 Minuten war das Ziel erreicht, woraufhin System 3 kontinuierlich Stretch Goals hinzufügten. Das letzte war gestern, als sie schrieben: "Wir haben bis morgen früh um 10 Uhr Zeit, um unser neues Stretch-Goal von 150.000 Pfund zu erreichen, um mit der Konzeptarbeit an einer HD-Version von Last Ninja 1 zu beginnen".

Und... Jetzt, da die Zeit vergangen und die Kampagne beendet ist, und das Ziel wurde erfreulicherweise erreicht. Das bedeutet, dass System 3 mit der Arbeit an einer HD-Version des Klassikers The Last Ninja von 1987 beginnen wird.

Auch wenn die Kampagne vorbei ist, könnt ihr euch euer Spiel (das für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheint - und es gibt physische Exemplare) hier sichern, da "ihr immer noch ein spätes Versprechen für verfügbare Belohnungen abgeben könnt". Wie lange diese Gelegenheit bestehen wird, wissen wir nicht, aber beachten Sie, dass es neben dem Spiel auch eine Menge lustiger The Last Ninja Merchandise zu ergattern gibt, wie Poster, Tassen, Mauspads, T-Shirts und mehr.

Wir gehen davon aus, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, bis wir Neuigkeiten zur HD-Version von The Last Ninja erhalten. Zumindest haben wir die Gewissheit, dass sie in Planung ist.