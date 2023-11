Das Omen-Prequel First Omen erhält ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum

HQ

20th Century hat bekannt gegeben, dass First Omen, das kommende Prequel zum Horrorklassiker The Omen, am 5. April 2024 erscheinen wird.

Der Film ist Berichten zufolge seit 2016 in Arbeit, und es wurde bestätigt, dass die Dreharbeiten Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurden. In First Omen werden Nell Tiger Free (Game of Thrones), Sônia Braga (Sex and the City, Aquarius) und Ralph Ineson (Harry Potter, The Office) zu sehen sein.

Der letzte Film der Omen-Reihe, der veröffentlicht wurde, war ein Remake des Originalfilms aus dem Jahr 2006. Der Film erhielt negative Kritiken, spielte aber weltweit 120 Millionen Dollar ein.

Neben dem Veröffentlichungsdatum des Films wurde auch ein neues First-Look-Bild enthüllt, das ihr euch unten ansehen könnt: