Das Ohr ist ein Muskel

Die Jungs

Als ich in die Firma von AceZone ging (was tatsächlich einige Zeit in Anspruch nahm, da ich mich auf dem Weg verlaufen hatte), konnte ich nicht umhin, das Fehlen von Bling in ihrem Büro zu bemerken. Ich bin an die großen Veranstaltungsorte, die großen Büros, Presseräume und schönen Restaurants für Präsentationen gewöhnt, aber das hier war einfach, einfach und bis auf die Knochen. So lernte ich auch den Regisseur Christian Poulsen kennen.

Eine Sache, die ich an einer innovativen Marke wie dieser liebe, ist das Feuer, das brennt. Christian erklärte im Detail, wie er für die Entwicklung des weltbesten Headsets für den E-Sport brennt. Wie er einen Haufen rüpelhafter Freibeuter um sich scharte, die Segel auf den Slängenmeeren setzten, um die anderen Karavellen der Geräuschunterdrückung zu kapern und ihre Schätze auf dem Markt der Gamer auf der ganzen Welt zu vergraben. Frederick Byskov von Astralis Fame, Søren Louis Pedersen, ein außergewöhnlicher Innovator und er selbst, ein Start-up-Kapitän, der dazu bestimmt ist, diesen Ehrgeiz in die reale Welt zu tragen.

Eines war klar: Es handelt sich nicht nur um junge Kinder mit einer Leidenschaft für Sounds. Ja, sie haben es, aber ihr technisches Wissen und ihr Verständnis dafür, wie, wann, was und warum sie zusammen mit einer großen Erfahrung in den Bereichen Sound und E-Sport haben, haben ihnen einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschafft. Sie beschreiben nicht nur das gesamte Setup, aus welchem Klangspektrum sie ausgewählt haben, was sie speziell für die Geräuschunterdrückung entwickelt haben und warum ihre Headsets für ein besseres Hörerlebnis insgesamt gedacht sind, sondern sie haben auch die Pro-Gamer in die Gleichung einbezogen, um die besten Bedingungen für das Spielen und die Leistung in Situationen mit hohem Druck zu schaffen.

Der ganze Platz der Welt würde mir nicht genug geben, um die technischen Beschreibungen zu beschreiben, die ich von Christian bekommen könnte. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich es richtig übersetzen könnte. Aber zwei wichtige Erkenntnisse daraus sind es auf jeden Fall wert, betont zu werden: Das Ohr ist ein Muskel. Es muss trainiert werden, aber wenn Sie es übertrainieren, überfordern oder erschöpfen, werden Sie das Gehirn ermüden. Ihr sensorischer Input wird sich verschlechtern und Sie werden nicht mehr Ihre beste Leistung erbringen, und vielleicht nicht einmal auf einem mittelmäßigen Niveau. Das ist es, was Christian Poulsen und AceZone optimieren wollen.

Mit dem bestmöglichen Klang, der auf das Spielen und die Leistung in einer Spielumgebung ausgerichtet ist, vermeiden Sie es, Ihre Ohren zu ermüden. Denn genau wie Muskeln ermüden auch die Ohren, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Und das überträgt sich direkt auf die zweite Erkenntnis: AceZone zielt darauf ab, das beste Erlebnis, die beste Umgebung für Leistung und die beste Geräuschunterdrückung zu schaffen. Im Grunde die beste Unterstützung für dich als Gamer. Alles andere, was erklärt wurde, war eigentlich irrelevant. AceZone möchte die Besten in ihrer Nische sein. Die Frage ist, wenn wir die Präsentation des Unternehmens und seiner Ambitionen verlassen: Schaffen sie es?

Das Getriebe

Nach dieser Präsentation wurde ich also durch die wahrscheinlich kleinste Produktionsstätte geführt, die ich je gesehen habe, wo mir erklärt wurde, wie sie funktioniert. Der größte Teil des Headsets wird in Dänemark zusammengebaut, die High-End-Headsets werden direkt in diesem Werk von Hand montiert, während die günstigeren hauptsächlich rund um den Globus montiert werden. Einige Geschäftsgeheimnisse werden jedoch intern gehütet, so dass im Grunde alle einen Hauch der AceZone-Magie haben, vom Einsteiger bis zum Profi.

So weit so gut. Morten Kjær, Senior Audio Engineer und auch der Typ, der alle Videos präsentiert, hat mich unter seine Fittiche genommen. Wieder viel technisches Zeug, aber ich wurde in ihr Ingenieurslabor geführt - das vor allem wie ein Studentenpad für Möchtegern-Musiker aussah. Abgesehen vom Aussehen erfüllte es jedoch seinen Zweck, ebenso wie Morten, und ich mag den entspannten Stil. Er präsentierte alles, was das AceZone A-live kann, das professionelle Headset, das nur an Turniere verkauft wird und mit einem professionellen Sound-Setup vollständig anpassbar ist, und genau wie bei den Werbevideos hat es mich umgehauen. Es ist völlig überraschend und extrem geräuschunterdrückend. Es ist ALLES, was sie versprechen. Und ich habe auch das Counter-Strike-Gimmick ausprobiert. Wie die Profis.

Das Lustige an Morten war, wie bodenständig er war. Er brannte darauf, das beste Gaming-Headset der Welt zu entwickeln. Und er war stolz auf das, was er präsentierte. Und vor allem hatte er keine Angst, mir zu sagen, ich solle die Klappe halten und zuhören oder dass ich mich in Dingen geirrt habe. Was ich mag, denn hey, wie jeder, der mich kennt, oder jeder andere Interviewer, sagen wir eine Menge Scheiße, weil wir ehrliche Reaktionen bekommen sollen. Und das habe ich von Morten bekommen. Die wichtigste Erkenntnis, die ich von ihm über AceZone und die Headsets erhalten habe? Dass sie ihren Träumen nachjagen. Sie haben eine Idee? Es geht nicht um Budget oder Go-to-Market-Value. Ihre Ambitionen sind das, was zählt. Ihre Motivation ist es, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Und sie beschränken sich nicht nur darauf, gut genug zu sein.

Das hört sich aber alles gut und gut an. Wo wird das Headset in der realen Welt platziert?

Rezensionen

Natürlich hat jede zweite Publikation Rezensionen gemacht. Verdammt, Gamereactor auch.

Aber, wie die Bewertungen sagen, und da nicht jeder wirklich weiß, wie viele Hertz ein menschliches Ohr hören kann (mir wurden 20-20.000 gesagt, während meins auf 20-14.000 gesunken ist, weil ich nach AceZone-Standards alt bin. Ja, sie nannten mich alt. Wie wenig sie sich um meine Gefühle kümmern oder wie viele Millimeter ein Fahrer sein muss oder wie hoch der Multiplikationsfaktor des Mikrofonabstands zum Mund ist, diese Bewertungen informieren oft niemanden, der nicht technisch nerdig ist. Also ging ich an die Öffentlichkeit. Ich habe es an verschiedenen Leuten ausprobiert. Alte Menschen. Jugend. Nicht-spielende Menschen. Menschen, Menschen. Mich. Meine Freundin. Denn in meinen Augen (und Ohren) sind das die Leute, die eigentlich in Betracht ziehen sollten, diese Art von Headset zu kaufen.

Ich habe es für einen kleinen Spieleabend mit ein paar Freunden mitgebracht, um CS:GO zu spielen, und hier sind ihre Reaktionen beim Spielen oder Ausprobieren:

"ARGH DREH DEN TON LEISER, ICH KANN ALLES SO LAUT UND DEUTLICH HÖREN!! " - Jimmi

"Warum hast du ihn nicht erschossen? Ich habe ihn meilenweit weg gehört? Hörst du nichts?" - Anders

"Ähm, das ist ernsthafter Metal. Es sieht auf jeden Fall teuer aus" - Claus (Person aus Jütland, mit einem geringen Budget für Spiele)

Die allgemeine Meinung war definitiv, dass dieses Headset das Headset war, um sie alle zu beherrschen, aber einige der alten Jungs hatten das Gefühl, dass es umständlich war... aber wie einer sagte: Ich bin alt, mein Nacken tut weh und ich bin an Plastikmist gewöhnt, also fühlt es sich natürlich schwer an, wenn es die richtige Scheiße ist.

Ich ließ mein begeistertes Gaming-Kind damit spielen. Und er ist absolut begeistert. Keine Probleme mit dem Kabel, keine Probleme mit dem Gewicht. Einfach nur pures Spielvergnügen. Und er hatte seine Vorurteile über das Kabel, aber da der Klang seiner Meinung nach sein normales Logitech Pro Wireless weit übertrifft, ganz zu schweigen von der Geräuschunterdrückung, die ALLES übertönt, sogar seinen kleinen Bruder, ist er total überzeugt von diesem Headset. Leider hat er kein Geld, und ich gebe ihm meins nicht, also spielt er nur damit, wenn ich ihn lasse - was eine gute Verhandlungsposition ist, wenn ich will, dass er aufräumt.

Dann kam einer der wirklichen Tests: Meine Freundin. Ich bat sie, den Aspire zu tragen und den Rasen zu mähen. Böse Stimmen würden behaupten, ich hätte das getan, um meinen Rasen mähen zu lassen, aber nein, nein, es war um des Experiments willen. Nach einer Weile, als sie fertig war (weißt du, ich wollte sie während der Arbeit nicht unterbrechen), fragte ich sie, wie es sei.

"Es funktioniert gut. Ich kann die Stimmen deutlich hören und ich bekomme alles mit, aber ich meine, ich kann immer noch den Rasenmäher hören und es ist nicht so, dass es draußen völlig still ist." - Anette

... und in diesem Moment dachte ich... Stimmen?!? Ich musste sie fragen, welche Musik sie hörte, und zu meinem Entsetzen bekam sie den Auftrag nicht. Nun, sie hat den Rasen gemäht, aber sie hat einen verdammten Podcast aufgelegt. Sie sagte also, dass dieses Headset nicht wirklich geräuschunterdrückend war, weil sie zwei Personen zuhörte, die schweigend ohne Hintergrundmusik saßen, und sie konnte sie deutlich hören...

Und schließlich habe ich den Test gemacht, den A-Rise zu benutzen, während ich einen Schreiner hatte, der ein Elektrowerkzeug direkt hinter mir benutzte. Ich saß da und sang mit, hörte nichts. Und das war nicht wie Metallica oder Pantera, die bis zum Äußersten aufgedreht waren. Das war Dolly Parton - Working 9-5. und ich hörte nichts als ihre süße, beruhigende Stimme - ja, ich werde meinen Job nicht für eine Gesangskarriere aufgeben... aber vielleicht werde ich gefeuert, nachdem sie meinen Gesang gehört haben.

Game On - Das Urteil

Plus ca change, plus c'est la meme chose. Eines meiner Lieblingszitate. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Ich kann das nicht wahrheitsgemäß über AceZone und ihre Headsets sagen.

Sie sind schwer, aber es ist eine Frage der Gewöhnung. Weil sie nicht unangenehm sind. Sie erschöpfen deine Muskeln nicht. Sie sind nicht unbequem oder störend. Sie verbessern die Art und Weise, wie du spielst, wenn du spielst, und unterstützen dein Spiel. Es ist nicht wie ein Nebenprodukt des Spiels, es ist eine Verbesserung Ihres Gehörs. Und das macht den Unterschied. Etwas, das du als Teil deines Körpers verwendest, und nicht etwas, das du auf deinen Körper legst.

Der A-Rise. Mein Lieblings-Gaming-Headset. Ja, ich kann etwas anderes für leichtes Spielen tragen oder wenn ich mich bewegen muss und eine kabellose Option brauche, aber der A-Rise ist die EINZIGE praktikable Option, wenn Sie ein harter Pro-Gamer sein sollen. Es gibt Gefühle für andere Headsets, Sie fühlen sich vielleicht besser wegen der Form Ihrer Ohren und so weiter, aber die Leistung des A-Rise macht es unmöglich, etwas anderes zu verwenden, wenn Sie sich für den Vorteil entscheiden, den Ihnen echter Klang in einem Spiel bieten kann. Und das liegt daran, dass AceZone Klangpuristen sind. Sie leben und atmen und werden wahrscheinlich auch für den originalen echten Sound sterben, der Ihnen die Möglichkeit des besten Spielerlebnisses bietet.

Der A-Spire. Nun, das ist eine lustige Frage. Es verfügt über eine hervorragende Geräuschunterdrückung, ist jedoch aufgrund billigerer Materialien und kleinerer Ohrmuscheln für Gelegenheitsspiele gedacht. Er wird die Autobahn nicht übertönen, wenn man direkt darauf sitzt. Aber es wird den Zweck für den Gelegenheitsspieler erfüllen, und seine Stärke liegt in seiner Vielseitigkeit. Es ist leicht. Es ist bequem. Und es ist immer noch besser als jedes andere Headset mit Geräuschunterdrückung, das ich ausprobiert habe, verglichen damit, wie einfach es ist, damit herumzureisen. Und ich gebe es nur ungern zu, aber der PR-Manager von AceZone sagte zu mir: Das wird Ihr Büro-Headset sein, und natürlich war das ein PR-Manager... Er SOLL solche Dinge sagen. Aber er hatte absolut recht. Und meine Kollegen sagen dasselbe. Die Form, die Größe und die Geräuschunterdrückung sind herausragend.

Wie kommt es dann, dass AceZone nicht die Weltherrschaft übernimmt? Warum stecken die Leute immer noch bei Razer, SteelSeries, Logitech und HyperX fest? Zunächst einmal ist AceZone verkabelt. Es gibt keine kabellose Option für Spiele. Und das sollte es auch nicht geben. Sie können beim drahtlosen Spielen keine Null-Latenz schaffen, und egal was passiert, wenn Sie es versuchen, verlieren Sie die Latenz, wenn Sie das Kabel durchtrennen. Das ist das Gesetz der Physik. Aber die Leute opfern die Latenz für eine drahtlose Option. Wenn Sie ein Pro-Gamer sind und möchten, dass der Sound Ihnen die besten Gewinnmöglichkeiten bietet, müssen Sie diese Headsets verwenden.

Und das bringt mich zum größten Showstopper dieses Headsets: Der Preis. Der A-Spire startet bei 319 Euro, der A-Rise bei 749 Euro. Damit ist ihr Einsteiger- oder Vielseitigkeits-Headset auf Augenhöhe mit den teuersten Gaming-Headsets der Konkurrenz, während ihr Turnier-Headset A-Rise sowohl im Preis als auch in der Leistung seinesgleichen sucht. Aber ich muss sagen, es lohnt sich. Für ihren A-Spire ist es unübertroffen, eine völlig ruhige Büroumgebung zu haben und stundenlang spielen zu können, ohne unter Erschöpfung durch Geräusche zu leiden.

Die einzige Beschwerde, die mir einfällt, die mich davon abhalten kann, dieses Headset jedem zu empfehlen, der das Geld hat und es mit dem Spielen ernst meint oder das Beste für seine spielenden Kinder will, ist, dass es einfach zu geräuschunterdrückend ist. Ja, das A-Rise hat eine Transparenzfunktion, aber keines der dummen, idiotischen Teenager, die ich habe, scheint zu verstehen, wie man das benutzt, also schreien sie sich jedes Mal die Lunge aus dem Leib, wenn sie dieses Headset benutzen. Lassen Sie es also nicht zu, dass Ihre Kinder es haben. Kaufen Sie für Ihre Kinder als Ausrede, aber behalten Sie es für sich. Denn es lohnt sich.