Das offizielle Kochbuch Game of Thrones erscheint im Mai

Wenn Sie sich nach einer Gelegenheit gesehnt haben, wie ein Targaryen-König, einer der edlen Starks oder wie ein reicher Lannister zu speisen, dann haben wir das perfekte Buch für Sie. Denn Penguin Random House wird nächstes Jahr The Official Game of Thrones Cookbook veröffentlichen.

Das Buch enthält 80 Rezepte, die auf den Werken von George R.R. Martin basieren, darunter Dothraki Blood Pie, Crown Roast of Boar's Ribs, Dornish Creamcakes, Redwyne Roasted Grapes, Seaweed Ship's Biscuits, Barley Griddle Cakes, Winter Town Wassail und mehr. Jedes der Rezepte soll Holzschnitt-Illustrationen enthalten und nach Regionen geordnet sein, was bedeutet, dass Sie wählen können, wie Sie in den Flusslanden, in Braavos oder auf The Wall leben, wenn Sie sich als Mitglied der Night's Watch vorstellen.

Das Buch enthält sogar ein Vorwort von G.R.R. Martin und wird mit einem Hardcover geliefert. Es wird 35 US-Dollar kosten und am 7. Mai 2024 auf den Markt kommen.