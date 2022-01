Das offizielle Datenblatt zum Oneplus 10 Pro ist verfügbar

HQ

Der Hersteller Oneplus hat in Las Vegas auf der CES 2022 das Handy Oneplus 10 Pro vorgestellt. Das aktuelle Flaggschiff-Smartphone der Technologiefirma wird am 11. Januar in China veröffentlicht und später in weiteren internationalen Märkten verfügbar werden. Das offizielle Datenblatt verrät uns, dass dieses Gerät einen brandneuen Snapdragon-8-Prozessor von Qualcomm nutzt und durch LPDDR5-Speicher angetrieben wird. Das AMOLED-Display stellt 120 Hz dar und ein 5.000-mAh-Akku versorgt es mit Strom. Fotoliebhaber werden feststellen, dass das Unternehmen Hasselblad das Oneplus 10 Pro mit drei Linsen versorgt. Die Handykamera gleicht dem Vorgängermodell (Oneplus 9 Pro) mit 48, 50 und 8 Megapixel, während die Selfie-Kamera über ein 32-MP-Objektiv verfügt.